Cilic y Galovic acabaron con el sueño colombiano en la Copa Davis

Foto: Vavel Colombia

Han pasado los tres días de la Copa Davis y todo se fue muy rápido para Colombia, que perdió la serie ante Croacia en la repesca del grupo mundial en la Copa Davis. Marin Cilic superó a Santiago Giraldo con parciales de 6-3, 6-4 y 6-4 y le dio el punto definitivo a su equipo, que estará en el Grupo Mundial la próxima temporada.

Aunque el pereirano intentó en algunos pasajes desestabilizar a Cilic, el croata no perdonó su falta de regularidad con el primer saque. En el primer set, el número 5 del mundo salió muy concentrado y lo demostró en los tres games que los ganó sin problema, Giraldo pudo recuperarse con el paso del juego pero el rival de turno mostró superioridad, sobre todo en el saque, y ganó 6-3. Fue tal la efectividad del europeo con su servicio que no enfrentó puntos de quiebre en contra, mientras que se quedó con el de Giraldo en tres de las seis oportunidades que tuvo durante todo el juego.

Santiago Giraldo trató de levantar en el segundo set y comenzó ganando, pero otra vez el saque del croata le jugó una mala pasada al colombiano que no pudo ganar dos games seguidos y terminó perdiendo 6-4. Ya en el último set, Giraldo salvó varias pelotas, pero los errores no forzados, que no son una casualidad en el colombiano, no le permitieron recuperarse y finalmente cayó derrotado por 4-6.

A segunda hora, quien tuvo turno fue Alejandro González, del que se esperaba que decorara un poco el resultado de la serie, pero no se pudo y en ese duelo que cerró la serie, Viktor Galovic venció al antioqueño por 6-4, 2-6 y 6-2, para dejar el definitivo 4-1, la peor derrota de Colombia en los cinco repechajes que ha jugado en los últimos años.

Más allá de los juegos del domingo, las ilusiones para los aficionados colombianos se acabaron el sábado, en el partido donde Alejandro Falla y Juan Sebastián Cabal cayeron en los dobles cuando estaban dos sets arriba sobre los croatas Marin Cilic y Nikola Mektic. Más de uno daba por contado ese punto para los cafeteros, que tenía a uno de los 'especialistas' en esta modalidad.

Lo que sigue para Colombia, será disputar la primera ronda del Grupo América I con un rival que está por definirse.