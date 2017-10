Sofía Gómez logró medalla de plata en el mundial de apnea

Foto: Colprensa

La deportista colombiana Sofía Gómez obtuvo medalla de plata en el mundial de Apnea que se llevó a cabo en Honduras. La atleta nacida en Pereira fue segunda, después de la italiana Alessia Secchini, quien obtuvo la medalla de oro, logrando una inmersión de 88 metros, contra los 86 de la cafetera que por primera vez compitió en este mundial. La medalla de bronce fue para la japonesa Sayuri Kinoshita.

Gómez ya había logrado en julio patentar el récord mundial en esta disciplina, en la modalidad de Peso constante con Bialetas, logrando sumergirse primero en 83 metros de profundidad y horas después a 84 metros. Dicha hazaña la logró en las aguas de la isla de Dominica, en Soufrière and Scott, una reserva marítima que entrega las condiciones ideales para practicar el buceo y disciplinas de profundidad.

La pereirana reflejó en su cuenta de twitter cómo vivió los momentos previos a su participación en el mundial, en la que solo se tenía una oportunidad para sumergirse y registrar su marca. "Ayer (viernes), antes de las 5:00 p.m., anuncié cuánto iba a hacer hoy (Sábado): 86 metros. Los anuncios son secretos y se sabe qué harán las demás cuando sale la Start List".

También afirmó que no estuvo en las mejores condiciones: "Hoy me levanté muy indispuesta y encima de eso, nerviosa... not good (nada bueno). 45 minutos antes de mi inmersión fui al agua a calentar y me comencé a sentir peor y peor. 20 minutos antes de la inmersión estaba intentado vomitar".

Sofía Gómez se inscribió a tres modalidades de este mundial que irá hasta el 3 de septiembre. Ya hizo la prueba de inmersión libre, y este martes 29 de agosto continuará en la modalidad de peso constante, para culminar el viernes 1 de septiembre en la modalidad de peso constante sin aletas.

Además de Gómez Uribe, el país también contará con la representación de Carlos Correa, un deportista nacido en Tumaco (Nariño), criado en Santa Marta.