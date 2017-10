Cristian Maidana: "Tenemos la confianza para sacar los partidos adelante"

Foto: Rionegro Águilas

La mala campaña de Rionegro Águilas ha tocado el orgullo en el grupo, con un triunfo y tres empates en 10 partidos, el equipo del oriente antioqueño centra sus fuerzas en lograr su segunda victoria cuando visite este domingo a Patriotas FC en Tunja por la fecha 11 de la Liga Águila 2017-II.

Uno de los más preocupados por el nivel del equipo es el argentino Cristian Maidana, el experimentado volante habló con los medios de comunicación sobre el presente del equipo 'dorado' y como poder salir de este momento en el remate del campeonato.

"Ha sido un momento difícil, quizás el más complicado que he tenido en mi carrera. Tengo un descenso y no fue tan difícil como lo que estamos pasando. En lo personal estoy muy dolido, por esta situación no se nos están dando los resultados. Jugamos bien y se nos escapan los puntos por errores de nosotros. Pero bueno, el fútbol no termina acá, tenemos varias fechas por delante que nos van a motivar a conseguir los resultados que queremos", expresó el chaqueño.

Sobre el partido ante el equipo boyacense indicó que "esta semana tenemos para trabajar, pensar en los errores que cometimos y como evitarlos en los futuros partidos".

En cuanto al tema de la floja campaña, Maidana explicó que "después del partido hay autocrítica de cada uno, el grupo sabe bien en la situación que está, conoce las cosas que está haciendo mal. En lo personal también, soy muy autocrítico. Nos queda seguir trabajando para salir de esta situación difícil".

Sin embargo, para Cristian "el equipo está muy unido, tiene una buena plantilla, hay jugadores muy buenos, con mucha calidad. A pesar que el equipo jugó muy bien en algunos partidos, los resultados no fueron los mejores. Hemos errado muchos goles, pero lo más importante es que tenemos la confianza para sacar los partidos adelante", remarcó.

Finalmente, Maidana quien militó en ligas importantes como la argentina, rusa, estadounidense, etc. Concluyó que "hay que ganar como sea, tenemos que sacar la primera etapa del torneo atrás y conseguir la mayor cantidad de puntos en esta fase del torneo".