Once Caldas flojo y sin fútbol cae contra Jaguares

Once Caldas

Once Caldas: José Cuadrado; José Ramírez, Marcos Acosta, Luis Murillo, Gilberto García; Julián Guillermo Rojas, Jesús Marimón, Elkin Soto, Michael Ortega; Ernesto Álvarez, Eder Farías.

Las emociones del fútbol colombiano regresaron luego de la visita del Papa Francisco a Colombia, por eso Jaguares de Córdoba buscaba salir de la zona del descenso en la que se encuentra estancado y Once Caldas en la posición 15 con la obligación de ganar porque el descenso podría acosarlo en 2018 si no logra 29 puntos debido a 3 años de malas campañas en las que pese a pasar en ciertas ocasiones a cuadrangulares no ha logrado demostrar el fútbol que lo llevó a la gloria continental.

El partido comenzó con ambos equipos pensando en los cuadrangulares ya que la temporada ha sido irregular para la gran mayoria de los equipos, es por este factor que tanto Jaguares y Once Caldas tienen posibilidades de clasificar a los ocho, si al final de la fecha 20 logran al menos 30 puntos mínimo, aunque dependiendo de los rendimientos de los otros clubes se podría clasificar con 28 unidades.

Los primeros cinco minutos del compromiso fueron de llegadas de ambos equipos pero la más peligrosa fue la de los locales en el arco de José Fernando Cuadrado que no terminó en anotación pero alertó a la zaga defensiva del 'blanco blanco' , también en el minuto 5 se aproximaron los anfitriones pero sin precisión al pórtico del visitante.

Pasaron diez minutos luego del pitazo inicial el club caldense seguía en un letargo que permitió al dueño de casa dominar las acciones, Cuadrado poco a poco se convirtió en figura ya que atajó varias opciones, una a Juan Mezú y otra a Darwin López que puso en apuros a la defensa rival. López otra vez le pegó al esférico pero el juez decretó posición adelantada del delantero del club Jaguares.

Quince minutos de pesadilla vivía el club de Manizales ya que su defensa no podía contener la arremetida de los monterianos, caba destacar a lo largo de las doce fechas que han transcurrido en la temporada a José Cuadrado como uno de los porteros más atajadores y efectivos en esta campaña pero José Pékerman no lo ha convocado a la selección Colombia.

A lo largo del primer tiempo Once Caldas se vio sometido y en un letargo en el que no hubo fútbol, pocos acercamientos al arco custodiado por el guardameta argentino Sebastián López y el tic tac del reloj se hacía cada vez más enemigo de las intenciones del visitante para clasificar a las semifinales de la Liga Águila II .

Los segundos 45 minutos comenzaron con igual control del balón y del partido de Jaguares de Córdoba, la visita se trató de sacudir del mal juego pero poco pudo hacer, el tiempo seguía pasando pero el gol no llegaba ni para el local, ni para los de Manizales. A pesar de los intentos el partido se iba tornando aburrido, pero Eder Steer sacó de su pie el grito de gol de los aficionados monterianos a los 23' del tiempo final.

Pasado el gol los caldenses no pudieron hacer más por el marcador y pocos minutos más tarde Elkin Soto fue expulsado por doble amonestación lo que propició un plantamiento totalmente defensivo del club albo , pero al minuto 82 Juliám Guillermo Rojas es expulsado por acumulación de amarillas, con 9 hombres en cancha se complicó todo para la visita que solo pudo aguantar el 1-0 y a los 93 el árbitro Carlos Herrera pitó el final del partido.

Once Caldas enfrentará la próxima semana al América de Cali en el estadio Palogrande y Jaguares visitará a Cortuluá por la fecha 13 del fútbol colombiano.