Alexis Henríquez: "Maturana merece respeto por todo lo que le dio al fútbol colombiano"

Alexis Henríquez: "tenemos equipo para conseguir los tres puntos" | Foto: VAVEL Colombia - Juan C. Álvarez

Atlético Nacional volverá a la acción el lunes 16 de octubre visitando a Once Caldas en el estadio Palogrande. Si bien el 'blanco'de Manizales no viene en un buen momento, el capitán 'verdolaga' tiene una sensación especial al enfrentar a su exequipo, conjunto con el que también se proclamó campeón de la Copa Libertadores.

"Para mí jugar contra Once Caldas es difícil, por lo que viví en Manizales, mi esposa y mi hijo son de allá, pero ahora me debo a Nacional y doy todo por Nacional. No puedo decir que es el peor Once Caldas que he visto, tienen grandes jugadores y un gran cuerpo técnico, sería una falta de respeto decir eso de mis colegas. Esto es fútbol y somos 11 contra 11 y ambos van a dar todo. De mi parte merecen todo el respeto" sostuvo el central samario.

Además, el líder del vestuario 'verde' se despachó en elójios para el Francisco Maturana, técnico campeón de la Copa Libertadores en 1989 con la institución antioqueña: "Maturana se merece respeto por todo lo que le dio al fútbol colombiano. No podemos negar que a partir de la llegada de él a Nacional y a la Selección Colombiana, ahí fue donde se una idea de juego. Es un orgullo para nosotros y para el fútbol colombiano que Maturana esté en nuestra liga".

Por otra parte, se refirió a la consigna que tiene el conjunto dirigido por Lillo de cara al compromiso que será válido por la fecha 15 del rentado local: "todos los partidos son difíciles y este no será la excepción. Once Caldas es fuerte de local, sin embargo nosotros venimos bien y seguimos mejorando. Nosotros vamos con la ilusión de seguir en los primeros cuatro lugares de la tabla, nos estamos preparando bien, tenemos equipo para conseguir los tres puntos" dijo Henríquez, líder de la zaga 'verde'.

Respecto al tiempo de trabajo que lograron acumular mientras se disputaban las eliminatorias mundialistas, el capitán hizo énfasis en que se siguió adoptando y perfeccionando la idea de juego: "nosotros buscamos seguir con la intensidad que quiere el cuerpo técnico, de seguir controlando el juego mucho más y concretar las oportunidades de gol" señaló el central.

Así mismo, el referente del cuadro antioqueño, fue preciso al momento de expresar su total apoyo y convencimiento en la nueva idea de juego que tiene el equipo: "nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo y de lo que queremos hacer. Ninguno de nosotros ha salido a decir lo contrario. Vamos a seguir mejorando y queremos continuar con esta idea de juego porque en verdad nos gusta. Los partidos que hemos perdido no lo merecíamos, merecíamos más" sentenció Charales.

Finalmente, manifestó las sensaciones que tuvo con la clasificación de la Selección Colombia al mundial de Rusia 2018: "los muchachos se lo merecían. Demostraron que el jugador colombiano cuando quiere competir lo hace, el conjunto se vio muy bien en los 90 minutos. Para nosotros quienes estamos en el fútbol es muy importante porque seguimos estando entre las selecciones de élite. Simplemente queda felicitarlos" concluyó.