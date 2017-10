Raúl Loaiza: "Siempre hay trabajo y cosas por mejorar"

Raúl Loaiza podría ser titular en Manizales. | Foto: VAVEL Colombia

Procedente de Patriotas, este semestre Raúl Loaiza llegó al Atlético Nacional para consolidarse como uno de los volantes de recuperación. Desde hace varios meses, al cartagenero le seguían la pista hasta que se dio su llegada al 'verde paisa'.

Tras varios partidos alternando entre titular y suplente, para Loaiza será un desafío consolidarse entre los 11 de Juan Manuel Lillo quienes buscarán este mes ante Once Caldas y Tigres en condición de visitante. Son dos partidos que de ganarlos, para Nacional sería una clasificación entre los cuatro primeros que definan como locales en los 'playoffs' de la Liga Águila 2017-II.

Sobre el trabajo mientras regresa la competencia en 10 días, Loaiza dijo que "estas dos semanas de para nos sirven para mejorar el juego. Nosotros independientemente de estar líderes debemos mejorar en el ataque y ser más contundentes".

"Siempre hay trabajo y cosas por mejorar tanto como jugador como en equipo. Yo trato de hacer todo lo que el profesor me pide, el equipo se va de a poco conformándose, los que han ido jugando se van acoplando. Siempre podemos estar mejor", agregó Raúl quien ha sido titular en los últimos encuentros donde el equipo 'verde' consiguió tres victorias consecutivas en menos de una semana.

Loaiza destacó jugadores como Macnelly Torres y Alexis Henríquez, dos de los capitanes y líderes en el plantel 'verdolaga'. "Son jugadores con mucha trayectoria, compañeros como ellos son muy importantes para Nacional, la idea es siempre dar lo mejor en la cancha, en cuanto al grupo me han recibido muy bien y gracias a Dios se están dando los resultados".

Dentro de la competencia en el lugar donde se desempeña en la cancha, Loaiza apuntó que "hay muchos volantes, el profe me ha empleado como volante '5', de '8' no he jugado mucho. La competencia es muy sana, sin importar quien juegue me interesa que el equipo juegue bien y consiga resultados".

Proyectando el partido en Manizales ante Once Caldas por la fecha 15, Raúl bajo su experiencia de varios años jugando en Tunja comentó que "es una cancha y un clima difícil, Nacional tiene que salir a jugar y a ganar siempre. De pronto no nos ha ido muy bien de visitante pero para eso tenemos estos días para prepararnos mejor y esperemos traernos los tres puntos de Manizales".

Finalmente, Loaiza habló del partido de esta tarde entre Colombia contra Paraguay y la modificación del horario de 3:30 a 6:30 p.m. "Colombia viene muy bien, Paraguay es un equipo muy fuerte. La idea es que tengan la pelota, con paciencia y todo se dará en favor de nosotros. El horario será bueno sobretodo para aquellos jugadores que vienen de Europa, el calor de Barranquilla molesta mucho. Pienso que ahí nos jugamos la clasificación al Mundial", concluyó.

Atlético Nacional comparte el liderato de la Liga Águila 2017-II con Independiente Santa Fe, ambos tienen 31 puntos. El viernes 13 o el lunes 16 se jugaría ante Once Caldas por la fecha 15 donde deberá asegurar una victoria para seguir a la vanguardia del campeonato.