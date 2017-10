René Higuita: "Nacional es una mata de buenos arqueros"

Google Plus

René Higuita trabaja con los arqueros de Atlético Nacional en un proceso que va dando frutos. | Foto: Atlético Nacional

Con varios meses al frente del trabajo de arqueros en Atlético Nacional, René Higuita le pone calidad a la hora de que sus pupilos saltan al terreno de juego y evitan que la valla 'verdolaga' sea vencida. Al lado de Fabio Calle y con el apoyo de Juan Manuel Lillo, el 'loco' confía que este proceso será exitoso como los logrados por hombres como Reinaldo Rueda o Juan Carlos Osorio.

La presencia de Higuita ha tenido la dicha de los seguidores 'verdolagas' y la de sus dirigidos como Franco Armani, Christian Vargas y Camilo Vargas, quienes laboran día a día con una de las leyendas del fútbol.

Recordando las fortalezas en este puesto, Higuita remarcó que "Nacional es una mata de buenos arqueros, por acá pasaron jugadores como Lorenzo Carrabs, David Ospina, Milton Patiño, Edigson 'Prono' Velázquez, Andrés Saldarriaga, Gastón Pezzuti, en fin todos estos muchachos han sido campeones y lo más importante es que esta institución los ha apoyado".

Hablando sobre el estilo de juego que está implementando el técnico español, Higuita señaló que "es muy interesante el método de trabajo de Lillo, cuando estos muchachos agarren y entiendan esta manera de jugar va a ser muy importante para Nacional en sus competencias nacionales e internacionales".

Sobre el trabajo particular tanto de Armani como de los dos Vargas, el 'loco' aseguró que "Nacional en este campo duerme tranquilo, el tercero (Camilo Vargas) está en Selección Colombiano. Vivimos muy contento con el nivel de estos muchachos".

Recordando el día del hincha 'verdolaga' y el homenaje a Hernán Darío Herrera, René elogió al 'arriero' quien fue uno de los baluartes en el Nacional de los 70's y 80's. "Hernán es una gran persona, no lo pude enfrentar pero lo tuve como técnico en el Real Cartagena y Bajo Cauca. Me alegra que haya tenido su homenaje como ídolo de esta institución".

René Higuita viajará el próximo 21 de octubre a Londres para asistir a los premios 'The Best' de la FIFA. El entrenador de arqueros 'verdolaga' no solo es una figura colombiana, sino que un ejemplo en el Mundo del fútbol.