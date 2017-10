Cristian Mafla: "Sabemos que la gente espera un poco más"

Google Plus

Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

Cristian Mafla llegó a Atlético Nacional para darle competencia a la banda izquierda de la defensa. La salida de Farid Díaz le dejó el puesto casi que servido a Edwin Velasco porque ya estaba en el club y en los pocos partidos que había jugado había cumplido. Sin embargo, Mafla le ganó la pulsada y fue titular en varios partidos.

En el amistoso ante Chivas Rayadas de Guadalajara, una lesión muscular alejó a Cristian de las canchas por seis semanas. Sobre su rehabilitación contó: "Me he venido sintiendo bien, a pesar de que llevo dos semanas. Estoy tranquilo porque me tengo que recuperar bien, sin apuros porque las lesiones musculares son un poco traicioneras". Agregó que le harán más exámenes para ver como sigue de su lesión.

"Desde afuera ve muy fácil todo y ve todos los espacios, pero mis compañeros han dado lo mejor" A pesar de la victoria ante Millonarios en el último minuto, Nacional sigue sin mostrar un buen juego y eso a inquietado a los hinchas. Mafla y el plantel saben de esto y quieres revertir la situación. "Sabemos que la gente espera un poco más y somos conscientes que nosotros somos los que sacamos estos adelante con trabajo. Contra Millonarios no lo hicimos tan bien, pero sacamos los tres puntos que eran importantes y nos dan el aliento de seguir trabajando bien".

Sobre el Deportivo Pasto, rival de mañana, indicó: "Es una plaza complicada y saben aprovechar bien todas esas condiciones. Tienen jugadores desequilibrantes y un gran técnico. Nosotros tenemos que hacer nuestro juego".

Otro tema que molesta a la hinchada es la calidad de los refuerzos para este semestre y que no estén rindiendo en el nivel esperado. Mafla, una de las nuevas caras, hizo una reflexión. "Siempre se genera expectativa cuando llegan jugadores, de pronto todos nos estamos acoplando a una idea de juego nueva y no es fácil. Si nos trajeron acá es porque tenemos las condiciones de estar acá. Nos toca sacarlas y ponerlas al servicio del grupo para que todos vean ese por qué estamos en Nacional".