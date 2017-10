Juan Manuel Lillo: "Pasto es un equipo con riqueza"

Google Plus

Foto: VAVEL Colombia

La victoria 'inmerecida' de Atlético Nacional ante Millonarios quedó atrás para el equipo antioqueño, los 'verdolagas' ya piensan en el Deportivo Pasto, rival de este miércoles por el pendiente de la fecha 11 en la Liga Águila 2017-II.

Luego de las autocríticas, el técnico Juan Manuel Lillo analizó lo que será este duelo ante el equipo 'volcánico', quien a pesar de estar en el fondo de la tabla, su estilo de juego ha sido interesante tanto en condición de local como visitante.

"Pasto es un gran equipo, a mi me gusta como juegan, es de los equipos que más intenciones colectivas tienen de ganar y de los que más tienen el balón sobre la portería rival. Una de las razones por las que le dije a Juan Pablo (Ramírez) que se fuera allá es que podría aprender mucho de Flabio Torres, que es un técnico que trata de guiar a los jugadores", comentó Lillo sobre su rival de este miércoles.

Además dijo que "tratan de tener el balón en el último tramo del campo, dependiendo de los jugadores que tengan le dan una u otra disposición, hay más o menos profundidad, no se si van a tener a toda su nómina. Dependiendo del equipo que pongan nosotros tenemos que estar preparados. Pasto es un equipo con riqueza".

En cuanto al nivel de su arquero Franco Armani y los goles que le han convertido en estos últimos encuentros, subrayó que "Franco (Armani) es un arquero de equipo grande. De pequeñas cosas se sacan grandes lecciones, el ser humano es así. Esto es fútbol y puede pasar una o dos jugadas, pero él en otros partidos nos ha salvado, ahora no nos llegan casi. Cada vez valoro más su trabajo".

Sobre su sistema de juego, expuso que "a nosotros lo que no sostiene es no haber tenido que correr hacia atrás, lo que sufrimos corriendo para atrás no lo hemos provocado nosotros. Si nosotros sometemos al rival en su campo tendremos una probabilidad mayor de hacer más daño. La mejor defensa para los contraataques es el juego".

"Se puede ganar pese a jugar mal, pero no se puede ganar por jugar mal".

Hablando del modo de juego y las victorias conseguidas, Lillo remarcó que "he tenido 14 partidos buenos y uno malo, ahora si en cada partido malo que tengamos logramos el resultado, pues que sigamos jugando así el resto del torneo. Hemos tenido muchas opciones pero no fuimos eficaces, desde el primer día ellos han tratado de jugar bien. A veces el fútbol es como el boxeo donde el que más golpes da no siempre es el que gana, un golpe de suerte puede acabar en la lona el rival. Nuestra pretensión es querer ganar".

Recordando el partido del pasado sábado ante Millonarios y su preparación previa, el ibérico destacó que "nosotros intentamos arrasar a Millonarios, el equipo tuvo más aceleración de lo normal. Tenían muchas ganas de ganar a pesar de no tener un buen día. La intensión es buscar el camino más corto para ganar".

Finalmente, habló sobre el sistema de juego y como imponer estilos basado en las figuras tácticas. "No podemos ver el fútbol por las 'figuritas' en el campo, hay que tratar de ubicar la mayor cantidad de jugadores donde esté la pelota y sacar provecho de la misma. Pasto es un equipo muy rico imponiendo figuras tácticas, pero eso no lo da el estilo. Nosotros queremos ganar siempre, pero también hay que tener en cuenta del rival. Esto es más complejo de lo que parece y más sencillo de lo que parece".

Atlético Nacional visitará al Deportivo Pasto este miércoles en el estadio Libertad de la capital nariñense desde las 7:45 p.m. con señal de WIN Sports y el minuto a minuto a través de VAVEL.COM