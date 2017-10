Felipe Aguilar: “En la parte defensiva nos comportamos bien”

El actual campeón de la Liga Águila jugará este sábado contra Millonarios. Foto: Juan Camilo Álvarez Serrano

Con goles de Luis Carlos Ruíz y Dayro Moreno, Atlético Nacional derrotó 2-0 a Chivas de México y quedó campeón de la Supercopa de Campeones, certamen que se disputó en New Jersey.

Felipe Aguilar, jugador que fue titular y capitán ‘verdolaga’ en este partido, dialogó con los medios de comunicación y expresó su gusto personal por ver al equipo sólido en la parte defensiva.

“Hoy se me dio la oportunidad de ser capitán. El equipo hizo un excelente trabajo durante todo el partido y nosotros en la parte defensiva nos comportamos muy bien”, comentó Felipe.

El defensa central de Atlético Nacional en varios momentos inició el ataque desde sus pies y en otras ocasiones se fue hacia la parte ofensiva tocando el balón con sus compañeros. Sobre lo anterior, él dijo que eso se habló antes del partido con todo el cuerpo técnico del equipo.

“Fue un tema que se tocó en la charla técnica, porque debido al sistema táctico que ellos usaron, el despliegue con jugadores desde la parte de atrás les iba a hacer mucho daño”, afirmó.

Felipe, quien ha hecho las veces de líbero cuando el cuerpo técnico ubica línea de cinco defensores en los partidos, señaló que se siente satisfecho jugando con otros dos defensas centrales o con uno sólo, haciendo línea de cuatro.

“En los partidos que hemos jugado este semestre, la labor de defensa central la he hecho por la zona central de la defensa y en otros partidos he jugado por la banda derecha. Me he sentido cómodo en esa posición”, enunció.

Para concluir, Felipe Aguilar resaltó el trabajo que hizo todo el equipo para sacar el arco en cero contra Chivas de México.