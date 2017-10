Felipe Aguilar: "Nos desilusiona y ahora toca pensar en la liga"

Google Plus

Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

Uno de los objetivos de Atlético Nacional este semestre se fue antes de lo pensado. Patriotas se encargó de dar el golpe y eliminó a los verdes de la Copa Águila en los cuartos de final. De acá a final de año, a los dirigidos por Juan Manuel Lillo tan solo pelearan por la Liga Águila.

El defensor Felipe Aguilar, que jugó todo el partido, examinó la derrota. “Nos desilusiona, nos deja eliminados desafortunadamente y ahora toca pensar en la liga”, comentó.

Una vez terminado el compromiso, José Antonio Ardila, dueño del equipo bajó al vestuario para hablar con los jugadores y técnico. Aguilar contó que les dijo: “Nos comentó que hay una idea de juego, que de pronto los resultados no han sido los mejores, pero cree en el trabajo que es lo importante”.

En la era de Lillo se ha visto mucho que en aa salida desde el fondo Alexis Henríquez acomoda por el lado izquierdo y Felipe explicó esta idea: “Se hace para aprovechar la visión de juego de Alexis y el perfil. Como (Carlos) Cuesta y yo somos derechos, y tirarnos por la izquierda se nos dificulta. En este partido teniendo la idea de que ellos iban a usar un hombre fijo adelante como Omar (Vásquez) que no es rápido y Alexis lo podía controlar y dejarnos a Cuesta y a mí los otros jugadores”.

La pelota parada ha sido un tema para Nacional. Aunque no ha sido un fuerte aprovecharla, no ha marcado mucho: “La pelota quieta la trabajamos antes de los partidos y le dedicamos un buen tiempo. Desafortunadamente no hemos podido concretar en el arco rival. Dependiendo del rival, el profe plantea algunas jugadas y nosotros sincronizamos los movimientos: a dónde va a ir la pelota y quien cubre cada sector”.

Intención de juego ante Patriotas: “La idea era tener la posesión de la pelota como siempre y someterlos. Buscar apertura en las bandas con Nieto y Lucumí. No creamos tanto volumen de jugadas, aunque los sometimos, pero fueron pocas las acciones de gol que tuvimos”.

El exdefensor de Alianza Petrolera indicó como fue el gol de Patriotas: “Es un contragolpe que no alcanzo a llegar porque estaba en el tiro de esquina atacando. La jugada debe cortarse antes, no se hizo, llegaron hasta el arco nuestro y anotan”.

Para finalizar, expresó que Nacional debe ganarle a todos los equipos que tenga en frente: “Nacional debe sobreponerse a estos rivales y a todos los de Colombia. Desafortunadamente, esto es fútbol, tuvieron una opción de gol y nos concretaron. En Tunja tampoco tuvimos un gran partido. Allá también dejamos escapar una gran oportunidad”.