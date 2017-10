Juan Manuel Lillo: “El tono del partido lo hemos ido teniendo”

Juan Manuel Lillo se mostró molesto con el tema de la iluminación del estadio La Independencia. Foto: Juan Camilo Álvarez Serrano

En partido válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Águila, Patriotas de Boyacá le ganó 3-2 a Atlético Nacional. Los goles del equipo local fueron de Carlos Mosquera, Mauricio Gómez y Edis Ibargüen, descontaron para la visita Dayro Moreno y Andrés Rentería. El compromiso de vuelta se jugará el 30 de agosto en el estadio ‘Atanasio Girardot’ de Medellín.

Juan Manuel Lillo, director técnico de Atlético Nacional, después del partido habló con los medios de comunicación y dijo que todo lo que se argumente después de un mal resultado, siempre será tomado como disculpa, pero no le gustó para nada la situación que se vivió con la iluminación en el estadio.

“Los argumentos que dice alguien cuando pierde son tomados como excusa y eso no me gusta. Yo no hubiese jugado el partido, porque no me estaba gustando lo de entrar y volver a salir del camerino. Si el compromiso debía jugarse mañana, pues se jugaba, y si había que cambiar el otro partido, pues se cambiaba”, expuso Lillo.

Ahora bien, en el momento de hablar de lo futbolístico, Juan Manuel dijo que con el paso de los minutos le fueron cogiendo el ritmo y la medida al partido, aunque el equipo se complicó en ocasiones al defenderse con el balón.

“El tono del partido lo hemos ido teniendo bastante, por momentos nos hemos sufrido a nosotros mismos, porque somos un equipo que nos defendemos con el balón y en el momento que llegamos a determinadas alturas con el rival y queremos meter esa pelota de gol sin que la situación esté, sufrimos para atrás”, comentó.

El orientador ‘verdolaga’ indicó que las diferentes variantes tácticas que se hicieron durante el segundo tiempo, se realizaron con el fin de encontrar y tener un hombre libre en el centro de la cancha.

“Juan Pablo Nieto no ha tenido mucho tiempo en el partido. Además, cuando decidimos pasar a Daniel Bocanegra hacia la izquierda con cuatro defensores, él ya quedaba libre y sin referencia, porque Omar Vásquez no lo seguía y se quedaba siempre cerca de Alexis Henríquez. Así quedamos siempre con un hombre libre para encontrarlo”, expresó Juan Manuel.

Para finalizar, Juan Manuel Lillo aseguro que su equipo en pasajes del partido se hizo daño a sí mismo y también recalcó las virtudes que tiene Patriotas de Boyacá, incluyendo a los jugadores principales Omar Vásquez, Mauricio Gómez y Carlos Mosquera, quienes entendieron el partido.