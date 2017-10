Juan Manuel Lillo: "El equipo es tan rico que se adapta en función de lo que queremos"

Google Plus

Nacional ganó, goleó y gustó ante su gente. | Foto: WIN Sports

Atlético Nacional consiguió su sexta victoria en la Liga Águila 2017-II con goleada 4-0 sobre Alianza Petrolera. El equipo 'verdolaga' aprovechó el volumen de ataque para resolver un duelo que le permite asegurar el tercer lugar en la tabla de posiciones. Patriotas el miércoles por Copa Águila y el clásico antioqueño el sábado, los próximos retos de Juan Manuel Lillo quien habló en rueda de prensa al final del partido.

"Hoy en el campo a los dos equipos no fue el mejor compañero, Alianza no se metió atrás, nosotros los metimos atrás. Ese equipo va a todas las canchas al frente, su propuesta era ofensiva. El campo fue un condicionante para que no haya un buen juego, para algunos de nuestros jugadores supieron interpretar que clase de juego se tenía que dar en esas condiciones y supimos resolverlo, sobre todo cuando marcamos un gol tan rápido", expresó.

Sobre el estado del terreno de juego, al igual que el pasado miércoles contra América de Cali fue pasado por agua. "Estos partidos así no se deberían jugar, cuando la cancha estuvo más seca pudimos imponernos mejor", remarcó Lillo.

El frente de ataque se hace atractivo por el buen momento de sus delanteros, al igual que Dayro Moreno y Andrés Rentería, Luis Carlos Ruiz lleva marcando y esta tarde se le mostró con gran nivel. Sobre estos jugadores, el estratega ibérico comentó que "Ruiz ha estado bien desde el comienzo, luego su sanción lo dejó un poco rezagado. Es un jugador que está rindiendo conforme a sus capacidades. Tanto él como Dayro (Moreno), como Andrés (Rentería) pueden brindarnos alternativas en el ataque, uno o varios mezclan bien".

En cuanto al marcador, abultado al final no lo fue así durante 75 minutos. En los últimos 15 el partido iba con ventaja mínima y el panorama se despejo a medida que terminaba el mismo, para terminar con un 4-0. "El resultado no se puede separar de la evaluación de un partido, los hemos hecho todos de manera involuntaria, el resultado nos empuja a olvidarnos del como. El haber marcado prontamente nos hizo que no tengamos la necesidad de buscar los tres puntos. Eso nos da la tranquilidad para plantarnos mejor. En el segundo tiempo cuando la cancha estuvo seca tuvimos más opciones", explicó.

Varios cambios se dieron en la nómina del miércoles al partido de hoy, para lo que el profesor Juan Manuel respondió que "nosotros adaptamos cada partido con respecto a la riqueza que tenemos en la nómina, lo que nos ayude a someter más al contrario nos permite utilizar ciertos jugadores. El equipo es tan rico que se adapta en función de lo que queremos, hay un estilo definido de las pretensiones para tener el dominio en campo contrario".

Además, "No hay que obviar por el número de goles, pero llevamos varios partidos sin goles encajados y con pocas ocasiones en nuestro campo desde que comenzó la temporada. En esa dirección hay que darle valor a nuestros defensas, eso permite que el despliegue en el campo contrario sea mejor. Hay jugadores que recuperan la pelota entregándosela al compañero mejor posicionado, no simplemente los que interrumpen el juego", agregó.

Entrando en materia de los próximos duelos, Lillo aclaró que "mañana tendremos en cuenta las situaciones médicas, como llegan los que actuaron hoy y teniendo en cuenta los que no estuvieron para hacer planes de cara a los partidos que vienen".

Uno de los grandes jugadores que tiene el 'verde' es Jeison Lucumí, el delantero vallecaucano tuvo un gran partido con gol a bordo. Para lo que Lillo comentó que "al fútbol se puede jugar bien o mal, y este chico (Lucumí) lo hace muy bien. Dentro del comportamiento del equipo hace que un jugador lo pueda interpretar mejor. De izquierda, de derecha, por el centro lo pudo entender bien, es porque juega bien nada más".

Finalmente, Lillo declaró que "soy muy defensivo, me gusta tener la pelota muy lejos de mi portería. Si la tengo yo, no la tienen ellos. Vamos a aprovechar alguna situación que tenemos, aumentar la probabilidad de ganar es la razón de ser en este juego. Mientras tanto seguiremos buscando lo más probable", concluyó.