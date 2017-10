Carlos Cuesta: "Esperemos sufrir menos, marcar goles rápido y que en defensa nos lleguen poco"

El central podría ser de la partida el domingo ante Alianza Petrolera. | Foto: VAVEL Colombia

"Juventud divino tesoro", esta frase puede calzar perfecto en Carlos Cuesta, un defensa que a sus 18 años ya es uno de los jugadores claves en la zaga de Atlético Nacional. Tras sufrir un golpe en su esternón, el antioqueño no fue tenido en cuenta ante el América de Cali. Previo al encuentro de la novena fecha contra Alianza Petrolera, el juvenil buscará reaparecer y seguir marcando diferencia.

"Todavía estoy un poco resentido del golpe pero eso no me impide de que el profesor (Lillo) pueda contar conmigo para el partido ante Alianza Petrolera, ya me hicieron exámenes y no fue nada grave", comentó Cuesta a los medios de comunicación presentes en la Sede deportiva de Guarne.

Sobre su incapacidad que no le permitió actuar el pasado miércoles, el zaguero comentó que "fue un golpe que me afectó el pecho y las costillas, se me dificultaba un poco respirar y por precaución no estuve contra América. El médico quería estar seguro donde era el punto del dolor ya lo detectó".

Cuesta analizó los dos últimos partidos (Jaguares y América) donde Nacional ganó y se puso a tiro de los líderes Junior y Santa Fe. "Estos dos últimos partidos hemos podido sacar el cero. Contra América teníamos un hombre menos, el equipo aguantó y supo como pararse. Entendieron el cambio que debía darse. Ahora contra Alianza esperemos sufrir menos, marcar goles rápido y que en defensa nos lleguen poco".

Comparando los jugadores que habitualmente son titulares y los relevos como Esequiel Palomeque quien no ha podido consolidarse cuando tiene la oportunidad, Carlos indicó que "cada jugador tiene sus características y la manera de competir, eso queda reflejado en la hinchada. A veces hay jugadores que viene con menos ritmo y se le complique. Hay que tener paciencia con el que casi no juega, todos nos entrenamos muy bien".

Hablando del método de Juan Manuel Lillo, Cuesta explicó que "al inicio nos costó, el primer tiempo jugábamos muy bien y al segundo decaíamos. Luego fuimos regulando la energía en las posiciones y eso se ha estado viendo para que mejore. Faltan hacer más goles para que haya una mayor tranquilidad".

A pesar de terminar con 10, a Carlos Cuesta le gustó el planteamiento del equipo 'verdolaga'. "Fue un partido que se prestó para jugarlo de ida y vuelta, cuando uno está metido en el partido y con el ambiente se olvida del mensaje que se tiene desde el banco. Hay partidos que se pueden hacer más goles, otros que no".

Retornando a las formas que Lillo les dice sobre las posiciones, el juvenil remarcó que "lo que el profesor (Lillo) quiere decir es que no hablemos de posiciones, que nos soltemos a jugar haciendo buenos pases, cuidando tanto en defensa con el ataque, a mi no me molesta jugar con la pelota, pero se que tengo responsabilidades".

Además, "he estado jugando más por la derecha, si el profesor me pide estar más al costado para sacar al equipo, lo haré aunque en la tribuna piensen que estoy como lateral", agregó.

Finalmente, se refirió ante los posibles acercamientos de equipos europeos queriéndolo tener en sus filas. "Motiva mucho y te dan ganas de seguir trabajando. Hay objetivos que uno tiene cerca. Cuando escucho estos rumores dan más ánimos para ser titular y hacer las cosas bien", concluyó.