Sin barras bravas azules por este año

Google Plus

FOTO: Publimetro

La División Mayor del Fútbol Colombiano presentó hoy la sanción para Millonarios por los hechos producidos en el juego contra Pasto del domingo por el uso de bengalas en dos de las tribunas del Estadio El Campín.

Debido a que estaban prohibidas el uso de estos artefactos y las pancartas en contra de los directivos de la institución como señal de protesta por la mala campaña en el campeonato, el ente rector decidió que se cierre por completo la tribuna norte del escenario deportivo de Bogotá cuando juege el equipo azul como local por lo que resta de este año para prevenir nuevas situaciones y proteger a los demás aficionados.

"Igualmente, con la finalidad de garantizar y salvaguardar el orden, la seguridad de las personas que asisten al espectáculo deportivo, de los directivos del club, y evitar que situaciones como las cuestionadas en esta oportunidad ocurran de nuevo, el Comité Disciplinario del Campeonato ordena, como medida preventiva y de seguridad, que el club Azul & Blanco Millonarios S.A. juegue con suspensión parcial de la plaza, tribuna norte en donde se ubica la barra Comandos Azules, los restantes encuentros deportivos que dispute en calidad de local por la Liga Águila II 2017 (Art. 84 del CDU)", fueron las palabras que dictaba la resolucion No. 044 de 2017 de la DIMAYOR.

La División Mayor denuncia que tienen pruebas de que la barra Comandos Azules, ubicada en la tribuna Lateral Norte, fueron los encargados de entrar las bengalas y los cánticos insultantes hacia la junta directiva, la cual tuvo que salir del palco donde estaban sentados en medio del partido.

"Según lo evidenciado en las imágenes oficiales revisadas por el Comité y en los reportes de los oficiales de partido, antes del inicio y durante el desarrollo del encuentro deportivo, integrantes de la barra Comandos Azules, que se encontraban ubicados en la tribuna lateral norte, exhibieron mensajes insultantes contra directivos del club Millonarios. Igualmente, estos miembros usaron luces de bengala y pólvora hacia el minuto 52 que conllevó a la interrupción del partido", afirmá el comunicado.

Sin embargo, la DIMAYOR le dará la oportunidad a Millonarios de permitir ingreso de personas que no sean de la llamada 'barra brava' y "que hagan parte y se relacionen directamente con la labor social que ejecute el club a fin de convertir a esta tribuna en un espacio de paz, sin la comisión de hechos de violencia o que insiten a la misma. En todo caso, no se permite el ingreso de elementos alusivos al club diferentes a camisetas. Si se pretenden usar, estos deberán estar relacionados con la campaña que se persigue pero no deberá incluir ninguna mención al club".

Norte y Sur, sin 'barras bravas'

La relación de Millonarios con su hinchada no ha sido la mejor en este semestre, a tal punto que dos de sus tribunas están suspendidas por el resto del año por conducta inapropiada.

A la sanción impuesta por las bengalas en el partido contra Pasto, se le suma a la anterior por la pelea entre hinchas y la policía con la barra Blue Rain en el juego frente a Junior del 8 de agosto.

Con las pruebas en vídeo de cómo algunos aficionados estaban empujando a los agentes, se decidió que no ingresarían más a los jeugos como local de Millonarios por esta temporada, incluyendo los Play-Off y la final, en caso de llegar a esas instancias.