Maxi Núñez: “Estamos trabajando de la mejor manera para ajustar detalles”

Foto: Millonarios.com.co

Después de la derrota de la pasada fecha de la Liga Águila II, frente al Atlético Nacional, Miguel Ángel Russo, técnico del conjunto 'embajador' y algunos de sus jugadores, respondieron a las preguntas en rueda de prensa este martes 19 de Septiembre.

En este caso, Maximiliano 'Maxi' Núñez dio sus apreciaciones frente al partido, perdiendo el empate en el último minuto y el momento futbolístico que el equipo capitalino esta atravesando.

Núñez, se refirió al compromiso contra Nacional y la mala suerte de perder en el último minuto: “Estamos trabajando de la mejor manera esta es una semana para ajustar detalles, el equipo mostró buen fútbol frente a Nacional, da bronca por el resultado por que dejamos todo en la cancha, ellos encontraron el gol al final, nos ganaron”, comentó.

También dijo, estar concentrados y pensando en el rival que enfrentarán en casa este próximo fin de semana. “Duele la derrota pero ahora debemos pensar en Pasto, un rival muy difícil que juega de igual a igual, tiene jugadores importantes. Tenemos que jugar concentrados y sabiendo que tenemos que ganar en casa”, añadió.

Igualmente mencionó el aporte que hace al equipo jugando más retrasado en la cancha, tirándose al ataque, apoyando a sus compañeros y siendo el socio perfecto desde el medio campo para ellos



“Me siento bien jugando en esa posición, no tuve ningún problema siempre parado en la mitad de la cancha, tratando de ser más ofensivo que defensivo y apoyando a todos, en general me sentí muy cómodo”, manifestó Maximiliano.



Termino su charla, hablando sobre el próximo rival y la ventaja que tienen y deben aprovechar jugando en casa. Lamenta que a pesar de generar opciones de gol, ninguna se pudo definir en el partido pasado pero plantea, la fuerza y ganas que él y sus compañeros tienen para lo que resta del torneo “Creo que el equipo está demostrando un buen fútbol, en Medellín generamos muchas situaciones de gol que lastimosamente no pudimos concretar. El equipo está muy fuerte, sabemos que dependemos de nosotros mismos, lo único que nos sirve son los tres puntos e iremos por la victoria el domingo en casa" y agregó que "estamos trabajando de la mejor manera, concentrados, unidos y con todas las ganas para lograr un buen resultado frente a Pasto en El Campín”, finalizó el jugador de Millonarios.