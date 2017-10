30 jugadores se han puesto la camiseta del DIM en esta Liga Águila

Google Plus

Fotografía: VAVEL Colombia

Después de varios meses por fuera de las canchas debido a una seguidilla de lesiones, el lateral Sebastián Macías regresó a la titular del Deportivo Independiente Medellín, justamente en la derrota ante Rionegro Águilas por la fecha 13 de la Liga Águila.

Uno de los datos que dejó la caída del elenco de Juan José Peláez fue que con Macías ya son 30 los futbolistas que juegan para el DIM en lo que va del semestre por Liga, tres más de los que jugaron en la Liga Águila 2017-I.

De todos, Didier Moreno es el de más minutos jugados: 1170 en total. El volante de marca es el único jugador del Independiente Medellín que no se ha perdido ni un minuto liguero este semestre, dando cuenta de su regularidad, pues la campaña anterior estuvo en 19 compromisos.

Detrás de él está Santiago Echeverría, quien se ganó un puesto en la zaga del club antioqueño, por más que recién llegó para esta temporada. Luego van Lopera, González y Atuesta, siendo el ex Once Caldas y el juvenil las sorpresas con relación a la temporada anterior, pues no tuvieron muchas oportunidades con Luis Zubeldía.

Leonardo Castro, Rodrigo Erramuspe, Juan Fernando Quintero, Édinson Toloza y Yulián Gómez completan ese top 10 de los jugadores con más minutos.

Con la mente puesta en Cali

El equipo de Juan José Peláez viajará mañana al Valle del Cauca para enfrentarse con el Deportivo Cali de Héctor Cárdenas en la vuelta de las semifinales de la Copa Águila.

La llave de ida quedó igualada a un gol en el Atanasio, lo cual dificulta las cosas para el equipo visitante, aunque hay que tener en cuenta que ya avanzó dos rondas desde el punto penal.