Juan José Peláez: "Esto es un tema emocional y hay que manejarlo"

El técnico del Deportivo Independiente Medellín dio sus impresiones luego de caer de local 1-2 frente a Rionegro Águilas. Para Juan José Peláez, el equipo se desesperó en el segundo tiempo y perdió el orden táctico y defensivo, volviéndose pasivo.

"No culpo a nadie por el resultado, pero el partido se prestó lento. Tenemos un problema de definición, al final son los resultados los que definen esto". Afirmó Peláez.

El técnico en la rueda de prensa fue cuestionado sobre dos temas: el primero acerca de la sustitución de Daniel Cataño, quien estaba mostrando sus mejores minutos, por Édinson Toloza; y el segundo tema fue el porqué no tuvo en cuenta al jugador Mauricio Molina.

Acerca del cambio de Daniel Cataño, Juan José respondió: "La salida de Cataño era la entrada de Toloza, porque Toloza ataca los espacios, había que obligar a los volantes para hacer el pase largo y sorprender. Cuando se juega mucho al pie es porque no hay movilidad arriba y necesitábamos aprovechar los espacios, por eso el cambio".

"El tema de 'Mao' no tiene nada que ver con lo futbolístico, es un tema de respeto mutuo, dicen que hay que respetar al ídolo, pero debe ser un respeto del ídolo a sus compañeros, al cuerpo técnico y viceversa. Hay un tema de egos, rencillas y celos que no se solucionaron en su momento y yo no puedo pasar por encima de los jugadores, yo estoy moderando una situación que es delicada, por lo demás espero que esto se reoriente y haya disposición de parte y parte; el problema de 'Mao' no puedo decir que se reflejó en la cancha, hay equipos que tienen problemas y hacen goles". Agregó el DT.

El técnico del DIM espera que el problema interno del equipo se solucione lo más pronto posible porque se deben respetar posiciones y posturas, para él, "el resultado atormenta por la necesidad, pero en otra situación no le darían tanta importancia".

Dentro del análisis de Juan José, el Medellín no jugó mal, pero el resultado no se dio: "hay que tener paciencia y esperar a los goleadores, esto es fútbol y tiene una carga emocionalmente".

Con respecto al regreso de Sebastián Macías al técnico le gustó su personalidad, su aporte fue productivo y todo esto lo va a beneficiar para su propio crecimiento.

Juan José Peláez aseguró que lo el Medellín es un tema mental y emocional, para él, es algo que debe hablarse con los jugadores: "Los jugadores están caídos, ellos tienen compromiso y se entregan, esto es de calma perseverancia y tenerle fe al trabajo, hay que fortalecer la unión del equipo".

Finalmente Peláez habló de la importancia de varios jugadores: "Lo de Quintero es muy importante para nosotros porque este es un equipo que está afianzándose, además hay jugadores que han adquirido protagonismo en el Medellín; esto es un tema emocional que hay que manejarlo, lo haremos, con tranquilidad y objetividad si no ganamos es porque alguna incongruencia hay. Todo es un estado mental, algo está pasando, necesitamos revisar en su vida profesional o personal y en su hábitos porque el resultado nos obliga".