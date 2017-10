John 'Goma' Hernández: "Tuvimos una buena actitud y por eso ganamos el partido"

Google Plus

Fotografía: Daniela Paniagua - VAVEL Colombia

El clásico antioqueño número 295 fue para el Poderoso. En una noche de muchas emociones, buen juego y garra el Deportivo Independiente Medellín se impuso uno a cero frente a su tradicional rival por la décima fecha del todos contra todos de la Liga Águila. Al término del juego Jhon Goma Hernández habló del difícil partido que ganó su equipo.

Para Goma el Rojo le ganó a "Un Nacional que tiene mucha posesión de balón, con pases largos pero hoy lo obligamos a jugar más corto; se corrió, se metió con un hombre menos y eso nos deja contentos porque tuvimos una buena actitud y por eso ganamos el partido", comentó el jugador antioqueño.

En el desarrollo del juego, nuevamente Juan Fernando Quintero fue figura rutilante del el DIM y sus instantes de inspiración bastaron para conducir a la victoria al equipo que capitanea. Hernández tuvo palabras de elogio para su compañero: "Siempre tener jugadores de categoría ayuda mucho para solucionar partidos como este, que son así, cuando se le da un espacio a un jugador con tanto talento cobra el equipo".

Medellín lo dio todo, jugó al máximo físicamente, inclusive varios de sus jugadores terminaron con molestias. Jhon Hernández reconoció el trabajo de su equipo en especial el de aquellos que no venían jugando: "Hay que valorar mucho el esfuerzo de muchos jugadores, Toloza venía de una lesión y no tenía mucho ritmo de juego, ahí tocaba doblarnos a algunos para que él tomara aire por momentos, Luis Carlos Arias llevaba muchos partidos sin jugar y también hizo un gran esfuerzo. y bueno los jugadores que no habíamos estado corrimos el partido y nos fue bien gracias a Dios", declaró el 8 del Rojo.

El popular Goma se mostró contento por haber jugado los 90 minutos del clásico montañero ya que "venía de una bronquitis y luego de una lesión en la cadera y ahora se me da esta chance."

"Tanto ellos como nosotros tuvimos opciones claras" Así mismo, el volante paisa destacó la forma de ganar el partido y las virtudes de su rival que obligaron al Rojo a jugar por ratos sin la pelota y con absoluto orden táctico: "Estos partidos a veces lo obligan a uno a jugar de una forma diferente, hoy nos obligó Nacional a tener demasiada actitud y orden porque ellos tienen buen trabajo, pero nosotros planteamos también el partido a nuestra manera y tanto ellos como nosotros tuvimos opciones claras", concluyó el jugador.

Preparando el doble encuentro con Santa Fe

Con el envión anímico después del triunfo en el clásico, ahora el DIM deberá pensar en la preparación de sus próximos partidos cuando enfrente por partida doble a Independiente Santa Fe el primero en condición de visitante por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Águila, y el segundo, por la fecha 11 de la Liga Águila en la que se encontrará de nuevo con el conjunto Cardenal, esta vez, oficiando de local.

La serie de Copa cuyo resultado parcial es de uno a uno se definirá este miércoles 30 de agosto a las 7:00 p.m. en el estadio El Campín de la capital colombiana mientras que el juego de Liga será el domingo 3 de septiembre a las 6:00 p.m. en el Coloso de la Avenida Centenario.