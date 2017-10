Millonarios vs Deportivo Pasto en vivo y en directo online por la Liga Águila 2017-II (1-0)

Google Plus

Hasta aquí la transmisión en Vavel. Gracias por leernos.

Millonarios y Deportivo Pasto jugaron un partido muy igualado. Al final se lo lleva el equipo azul por un error defensivo.

90+5': Finaliza el partido. Gana Millonarios con un gol en minutos finales.

90+2': Sale Del Valle por J. Valencia.

90+1': Entra Valencia por Sierra.

90': Tiro libre a favor de Deportivo Pasto.

86': ¡GOOOOOL DE MILLONARIOS! Ayron Del Valle remata un error defensivo.

85': Pichú Núñez se la pierde en dos ocasiones.

84': Yesus Cabrera sale por 'Pichú' Núñez.

83': Dájome vuelve a perder una gran oportunidad.

81': Nueva falta a favor del club nariñense.

80': Tiro de esquina a favor del 'tricolor'.

77': Falta a favor de Deportivo Pasto.

75': Falta a favor de Deportivo Pasto.

73': Tiro de esquina para Millonarios.

70': ¡Cadavid le quita el gol a Deportivo Pasto!

67': Ayron Del Valle fue amonestado por un choque con Mosquera.

67': Tiro de esquina para Millonarios tras atajada de Mosquera.

65': Atajadón de Mosquera.

62': Salen Silva y Núñez, por Aponzá y Zapata.

61': Tiro de esquina a favor de Pasto.

56': Falta a favor de Deportivo Pasto.

54': Se reanuda el compromiso.

52': Hinchas lanzan bengalas y se detiene el juego.

47': Palacios sale de la cancha golpeado.

45': Inicia el segundo tiempo con Robin Ramírez por Cosme como novedad.

45+2': Finaliza el primer tiempo del partido. Atajada de Mosquera.

44': Ahora fue Javier Reina el que no pudo definir para Deportivo Pasto.

40': Tiro libre a favor de Millonarios.

39': Falta en ataque a favor de Deportivo Pasto.

38': Yesus Cabrera pierde la oportunidad de adelantarse.

37': Mosquera vuelve a intentar, ahora de media distancia.

35': Falta en ataque a favor de Millonarios.

34': Adelantado Ayron Del Valle.

32': Falta a favor de Pasto.

31': Regresa a jugar Yesus.

30': Yesus Cabrera se encuentra golpeado en la grama.

29': Carlos Giraldo ya se encuentra en cancha.

28': Wilberto Cosme, de Pasto, falla en fuera de lugar.

25': Maximiliano Núñez remata de media distancia y el balón pasa muy cerca del arco.

24': ¡Se lo pierde Millonarios!

22': Sale lesionado Carlos Giraldo.

21': Amarilla para Guillermo Domínguez.

19': Falta a Yesus Cabrera.

18': Harold Mosquera remata en fuera de juego.

17': Tiro de esquina para Millonarios.

15': Falta a favor del 'albiazul'.

14': Nuevo intento de los 'Embajadores'.

11': Núñez no domina el balón y se lo pierde Millonarios nuevamente.

9': Controla Andrés Mosquera.

7': Nueva llegada peligrosa de Millonarios.

2': De Los Santos cabecea y erra por muy poco.

1': ¡Inicia el encuentro!

Once titular de Millonarios: Vikonis, Cadavid, De Los Santos, Palacios, Banguero, Domínguez, Duque, Silva, Mosquera, Núñez, Del Valle.

Nómina oficial de Deportivo Pasto: Mosquera, Córdoba, Peralta, García, Canchimbo, Giraldo, Sierra, Yesus Cabrera, Reina, Dájome, Cosme.

La última vez que se enfrentaron fue en la ciudad de San Juan de Pasto. El encuentro finalizó 2-1 a favor de los locales con doblete de Yesus Cabrera. El descuento lo anotó Dúvier Riascos.

El partido se jugará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, escenario que tiene la capacidad de albergar 36.343 almas.

Se destaca la aparición de Javier Reina, jugador de Deportivo Pasto, quien ya fue futbolista de Millonarios. Se esperaba que llegara para este año, sin embargo la escuadra 'volcánica' atrajo sus servicios primero.

Millonarios y Deportivo Pasto se han enfrentado en un total de 28 partidos. Hasta ahora la ventaja la lleva el 'tricolor', con once victorias contra ocho 'albiazules'. Los empates abundan en este duelo, con ocho también.

El club nariñense a la vez sigue en la pelea por no descender. Se encuentra con 132 unidades mientras que América de Cali y Tigres (los dos descendidos parcialmente) acumulan 122 y 113 puntos respectivamente. No está tan cerca de los puestos directos, sin embargo no deja de ser un riesgo.

Deportivo Pasto llega con cuatro partidos consecutivos perdiendo por fuera del Estadio Departamental Libertad. Sin embargo, lleva 14 puntos en la décimo cuarta posición de la tabla. El día miércoles 20 de septiembre, repuso el encuentro por la fecha 10 ante Nacional, el cual ganó 2-0 con anotaciones de Javier Reina.

El equipo local llega a este partido con 16 puntos. Se ubican en la décimo primera posición de la tabla. En su encuentro más recientes, cayeron derrotados en el clásico ante Atlético Nacional, por la fecha 11. Un gol al último minuto del ex 'embajador' Dayro Moreno, le dio la victoria al 'verdolaga.

¡Bienvenidos a la previa del directo del partido entre Millonarios y Deportivo Pasto! Este encuentro será clave para las pretensiones de ambos equipos sobre entrar al grupo de los 8 a final de semestre. El juego se disputará en el Nemesio Camacho el Campín, por la decimotercera fecha de la Liga Águila.