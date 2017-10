Cortuluá vs Junior: 'los tiburones' quieren volver al camino de la victoria

Foto: lalenguacaribe.co

Junior visita a Cortuluá con la esperanza de volver al camino de la victoria tras haber caído en la pasada fecha de clásicos frente a Once Caldas. Los barranquilleros le cedieron el liderazgo a Santa Fe y buscarán recuperarlo o al menos seguir al pie del cañón y no alejarse más de la punta.



Los de Comesaña tendrán que arreglárselas sin el ‘Cha-Teo’ que ya venía siendo habitual en sus filas, las piezas más destacadas de Junior aún siguen con el combinado patrio que se prepara para enfrentar a Brasil el martes en el estadio Metropolitano.



El paraguayo Roberto Ovelar se ubicará como único delantero y la alternativa sería el soledeño Leiner Escalante, puesto que ésta semana se confimó la salida del delantero argentino Bernardo Cuesta quien no venía siendo tenido en cuenta por el entrenador, su nuevo destino sería Huachipato de Chile.



El DT uruguayo se refirió al tema y dejando claro que era un gran profesional pero que con la llegada de Teo y el mejor estado de Ovelar no podía brindarle muchas oportunidades ni siquiera en el banco de suplentes.



Por su parte, el equipo corazón buscará aprovecharse de la reciente derrota de los rojiblancos en la fecha de clásicos para seguir sumando puntos en su casa de la cual han hecho un fortín, tan sólo han caído una vez. Los dirigidos por Otero quieren mantenerse dentro de los ocho primeros, actualmente son quintos con 17 unidades y vienen de ganarle en la anterior jornada al Deportivo Pasto.



Posibles formaciones



Cortuluá: Germán Caffa; Yair Arrechea, Jimmy Valoyes, Juan David Campo, Mateo Puerta; Giovanny Martínez, Luis Caicedo, Jhonier Viveros, Feiver Mercado; Cristian Borja, Lucas Alves Sotero.

D.T.: Néstor Otero.

Junior: Sebastián Viera; Germán Gutiérrez, Jorge Arias, Rafael Pérez, Marlon Piedrahita; Leonardo Pico, Sebastián Hernández, Matías Mier, Víctor Cantillo; Jarlan Barrera, Roberto Ovelar.

D.T.: Julio Comesaña.