Arnol Palacios: "No sumamos, no jugamos bien y no concretamos las jugadas"

Foto: Jeshimy Quiñones - Vavel

América de Cali volvió a perder el clásico del Valle del Cauca ante el Deportivo Cali, esta vez el marcador fue 0-1, con anotación de Fabián Sambueza. Los escarlatas completan 4 partidos sin conocerla victoria y sin anotar un solo tanto.

Arnol Palacios, lateral derecho de los diablos rojos declaró: "Yo creo que si queremos salir de todo esto, cada uno debe colocarse la mano en el pecho y ver la situación futbolística en la que está, porque si no somos nosotros nadie más lo va solucionar".

La séptima fecha fue la última vez que los dirigidos por Hernán Torres ganaron y anotaron al menos una diana. Desde entonces perdieron 2-0 contra Nacional, empataron a cero ante Millonarios y en Copa quedaron eliminados por la mínima en el clásico de Cali.

Al ser cuestionado por la falta de creación y de gol en el equipo, el Coco puntuailizó: "Eso mismo nos lo preguntamos nosotros, en los entrenos hacemos 2 o 3 situaciones de gol y en los partidos no sale. El rival nos llega una vez y nos marca".

Esta situación ha llegado a convertirse en crisis, el equipo sigue sin demostrar nada y la hinchada ya ha dado señas de no estar de acuerdo con las decisiones tomadas por el técnico y la junta directiva, pues para este clásico no se llegó a tener ni 12.000 espectadores, algo que no es muy usual en la hinchada del América que siempre esta acostumbrada a llenar estadios.

Otra de las cosas que tanto se le crítica al equipo es la falta de juego y de nivel mostrado a estas alturas, ya que con los jugadores que llegaron, se debería estar mejor posicionado, o al menos, teniendo una idea de juego en los partidos.

"Yo creo que en lo grupal no estamos jugando bien como la gente nos pide y eso es preocupante", afirmó el caleño luego de que se le preguntara por la falta de comunicación en el equipo, ya que algunos jugadores no han podido adaptarse y mostrar su nivel en conjunto en los compromisos correspondientes.

América deberá poner los pies sobre la tierra y empezar a sumar para poder salvarse del descenso. En la siguiente fecha, el trece veces campeón deberá visitar a Envigado, en el estadio Polideportivo Sur, en la fecha 11 de la Liga Águila. El encuentro se jugará este sábado, 2 de septiembre.