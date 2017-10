Hernán Torres: "En los entrenos practicamos y en la cancha aparecen las dudas"

Foto: El País

América de Cali volvió a ceder puntos en esta Liga Águila. El conjunto 'escarlata' igualó 0-0 en el Pascual Guerrero ante Millonarios y sigue mostrándose fecha tras fecha sin ideas. Dicha situación empieza a preocupar a su técnico Hernán Torres, que analizó el empate ante el conjunto bogotano como "preocupante".

"Estamos trabajando el tema de la generación de juego y de opciones de gol, no se puede negar que nos está haciendo falta en los últimos partidos. Hoy no tuvimos movilidad en el campo de juego para romper el bloque defensivo del rival en la cancha", fue la autocrítica que hizo el entrenador luego de finalizar el juego.

Y es que no es para menos, los 'Diablos rojos' vuelven a estar cerca de aquellos lugares que deciden los que van rumbo a la segunda categoría del fútbol colombiano, tras la victoria de Jaguares, que está a solo un punto de los rojos. "Estamos trabajando y luchando para poder hacer las cosas y que la gente pueda salir contenta y conforme", afirmó el entrenador tolimense que aún no encuentra respuesta a los malos resultados del equipo este semestre, y que comprende a hincha americano que "siempre quiere que gane su equipo#. Para el entrenador "es lógico que muestren su inconformidad" y de paso le mandó un mensaje a sus jugadores: "Tenemos que sacar esto adelante".

Sin embargo, las preocupaciones de Torres se sienten más "porque el equipo no generó fútbol. Tenemos que trabajar más para superar esos bloques defensivos. La verdad no sé que está pasando. En los entrenos practicamos y en la cancha aparecen las dudas", y complementó diciendo: "Me preocupa muchísimo, la poca generación ofensiva que hemos tenido en los últimos cotejos, no puede importar que el rival tenga la idea de defenderse. Tenemos que mejorar en todo, sobre todo en la parte de producción futbolística del equipo".

América volverá a tener acción entre semana, para encarar el clásico de Copa Águila ante Deportivo Cali, en el que pierde la serie 1-0.