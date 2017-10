Hernán Torres: "Me parece que América mantuvo su pulso en todo el partido"

Foto: Jeshimy Quiñones - Vavel

América tuvo una buena presentación esta noche en el Atanasio Girardot, a pesar del resultado, los escarlatas generaron buen futbol y algunas opciones de peligro en el arco rival, sin embargo, no fue suficiente para sacar un resultado positivo ante Atlético Nacional.

“El equipo me parece que hizo un buen trabajo” así lo señaló el estratega americano en la rueda de prensa post-partido, puesto a que el juego del cuadro escarlata contó con gran intensidad y dinámica, sin embargo, no pudo materializar las opciones generadas. “El américa trabajó todo el partido, el futbol es así, no metimos las posibilidades que tuvimos”.

Los escarlatas habían sido muy criticados últimamente por el nivel futbolístico mostrado y por la generación de juego producida en los partidos, situación representada en el campo de juego, ya que llevaba 6 partidos sin conocer la victoria, sin embargo, sus dos últimas presentaciones han tenido un cambio significativo en cuanto al nivel demostrado, por ello, a pesar de la derrota, el tolimense comentó, “Hoy no me voy tranquilo por el resultado, me voy tranquilo por el funcionamiento”.

“No pudimos plasmar la idea que queríamos en los cambios”. América no pudo aprovechar las ventajas otorgadas por su rival, entre ellas el hombre de más que tuvo desde el minuto 67, con la expulsión del defensa verdolaga, Ezequiel Palomeque. Torres, intentó generar diferencia sacando volantes de marca como Jhonny Vásquez y Camilo Ayala por el delantero Olmes García y el volante ofensivo Carlos Lizarazo, respectivamente; sin embargo, los cambios no causaron efecto, y por el contrario, los verdolagas aprovecharon alargando la ventaja con un remate de Aldo Leao.

Los dirigidos por Hernán Torres tienen claro que cada punto cuenta, por ello, procurarán sumar de a 3 este domingo en el Pascual Guerrero ante, Millonarios a las 7:30 PM, ya que, el descenso les respira en el cuello y el objetivo de mantener la categoría los obliga a mantener el ritmo de la victoria.