Resultado Perú vs Colombia en Eliminatorias Rusia 2018 (1-1)

Google Plus

20:36 Hasta aquí ha llegado el cubrimiento de este emocionante partido que deja a ambos seleccionados con alegría pero Perú tendrá que jugarsela toda ante Nueva Zelanda que no es fácil

20:33 Resultados finales

Brasil 3-0 Chile, Uruguay 4-2 Bolivia, Paraguay 0-1 Venezuela, Perú 1-1 Colombia, Ecuador 1-2 Argentina

Finalizados los juegos así quedó todo: Brasil con 41 puntos, Uruguay 31pts, Argentina 28pts y Colombia 27pts, son los cuatro que van con cupo directo. Perú a repechaje con 26 unidades y +1. Eliminados Chile con 26pts -2, Paraguay 24pts, Ecuador 20 pts, Bolivia 14pts y Venezuela último con 12pts.

20:27 COLOMBIA AL MUNDIAL RUSIA 2018.

20:26 Alegría en Colombia y Perú. Los cafeteros al mundial directamente y los incas al repechaje contra Nueva Zelanda en juegos de ida y vuelta.

90' + 3 FINAL DEL PARTIDO. PERÚ 1-1 COLOMBIA .

90' Se adicionan 3 minutos

89´ Sale Falcao e ingresa Giovanni Moreno

87´ Perú maneja el balón, rechazo de la defensa colombiana que supera el peligro.

85´ Colombia sigue clasificando al mundial en la cuarta posición con el 1-1 parcial.

84´ Segunda sustitución en Colombia Yimi Chara ingresa al juego en lugar de James Rodríguez

83´ En el piso James Rodríguez, pero rapidamente se pone de pie

82´ Trauco le pega desde fuera del área al balón y captura Ospina sin lios. Colombia dubitativa en estos minutos.

80' Se juega en la zona defensiva de Colombia.

79´ Colombia no se afecta tras el gol y sigue acercandose al segundo . Perú también intensifica el ataque

75´ GOOOOOOOLLLLLL DE PERÚ. Paolo Guerrero de tiro libre.

71´ Primer cambio en Colombia sale Duvan Zapata e ingresa Wilmar Barrios. Con este cambio se busca fortalecer marca y mantener el resultado sin dejar de atacar.

70´ Tercer cambio en Perú entre Raúl Ruidiaz y sale Josimar Yotún

70´ Tiro de esquina para Colombia

67´ Cobró Juan Cuadrado y se va desviado .

66´ Tiro libre a favor de Colombia

65' Perú inquieta el arco colombiano pero Ospina sin problemas se queda con el esférico.

62´ Carlos Sánchez queda dolorido en el piso por golpe en sus partes nobles

62´ Segundo cambio de Perú sale André Carrillo y entra Jordi Reina

61´James Rodríguez tira al arco pero atrapa Gallese.

60´ Colombia ataca y termina en saque de banda para Perú.

57´ James Rodríguez llega a 21 goles en su trayectoria con la selección Colombia y 6 anotaciones en la presente eliminatoria a Rusia 2018.

55´ GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DE COLOMBIA. JAMES RODRÍGUEZ le pega con suavidad al ángulo contrario de Gallese y el balón va a la red.

54´ Domina el balón Perú y el árbitro pitó falta contra Falcao García

51' Otra vez gol de Brasil 2- 0 Chile y mientras empatan Colombia y Perú en Lima.

50' Se cobró la falta y no hubo peligro, mientras tanto gol de brasil que fomenta la clasificación de directa Colombia y Perú al repechaje

49´ Peru se ve con mejor cara y consigue una falta

47´ Saque de banda para colombia, mientras tanto calientan los sustitutos en el banco del equipo colombiano.

46' Tiro desviado de Perú

19:36 Arranca segundo tiempo Colombia sale con los mismos 11 jugadores en Perú hay cambio sale Alberto Rodríguez por lesión e ingresa Miguel Araujo

19:34 Ya inicia el segundo tiempo en los demás juegos y aún no se inicia en Perú vs Colombia

19:33 Hasta el momento Colombia va al repechaje y Perú se queda sin mundial

19: 32 Tabla de posiciones luego de 45 minutos

Equipos Puntos Diferencia de GOL 1.Brasil 39 +27 2. Uruguay 31 +11 3. Argentina 28 +2 4. Chile 27 +2 5. Colombia 27 +2 6. Parú 26 +1 7. Paraguay 25 -5 8. Ecuador 20 -2 9. Bolivia 14 -21 10. Venezuela 10 -17

19:20 Luego de 45 minutos estos son los resultado de la jornada 18 de las eliminatorias sudamericanas a Rusia 2018:

Brasil 0-0 Chile, Uruguay 2-1 Bolivia, Ecuador 1-2 Argentina, Paraguay 0-0 Venezuela.

46´ FINAL DEL PRIMER TIEMPO. PERÚ 0- 0 COLOMBIA

45´ El árbitro Sandro Ricci adiciona un minuto

44´ André Carrillo es amonestado por falta peligrosa en salida de Duvan Zapata

43´ Cabezazo de Falcao desviado y saque de arco para Perú

41' Perú se acercó pero Ospina cubrió el balón para evitar el peligro .

Perú ha perdido claridad y solo se aproxima con recuperación de balón o errores en el mediocampo colombiano.

39´ Davison Sánchez se descuida pero Paolo Guerrero falla en el cabezazo .

38´ Falta cobrada por James pero sin peligro al portíco peruano.

36´ Se cobra el tiro libre y luego falta defensiva que cobra David Ospina

36´ Tiro libre a favor de Perú, protestado por James Rodríguez y Óscar Murillo

34´ Aproximación de Falcao pero termina en saque de meta para Gallese.

32´ Duvan Zapata cabeceó un centro de Abel Aguilar pero termina en las manos de Gallese

30´ Carlos Sánchez comete falta, se efectúa el cobro y Yotún manda el blaón a la tribuna

28´ Otro remate al arco colombiano sin problemas

27' Perú sigue tratando de llegar con Paolo Guerrero pero David Ospina atrapa sin problemas

24' La defensa colombian rechaza sin problemas

24' Falta a favor de Perú

23´ Colombia sigue acercandose y Perú espera en su zona media

21´ Estuvo cerca Colombia con Duvan Zapata pero Falcao no la pudo conectar.

18' Perú 0-0 Colombia; Brasil 0-0 Chile, Ecuador 1-2 Argentina, Paraguay 0-0 Venezuela y Uruguay 0-0 Bolivia de momento estos son los resultados

17´ Llegada del equipo colombiano sin precisión y mientras tanto en Ecuador gol de Argentina y Colombia pasa al quinto lugar y Perú ahora sin mundial

15´ Colombia pese a tener menor posesión del balón se ve más comodo en cancha

12´ Remate de James Rodríguez pero Pedro Gallese controla, avisa Colombia.

11´ El partido sigue igual pero con Colombia con más movilidad y confianza que los primeros cinco minutos.

9´ Perú controla el balón, mientras tanto Gol de Messi para Argentina, todo sigue igual pero los albicelestes aún con chances.

7´ El partido se torna interesante y movido ambos han tenido momentos interesantes y con el resultado en Ecuador, Colombia va via directa con 27 puntos y Perú repechaje con 26 puntos. Argentina de momento sin mundial.

6´ Pedro Gallese controla el balón sin lios luego del tiro de esquina

5´ Colombia en una jugada inteligente logra un tiro de esquina

4´ Davison Sánchez vence a Paolo Guerrero en mano a mano y evita el peligro en la zona defensiva de Colombia

3´ Perú se nota más claro y preciso pero aún sin mayores problemas el esférico es controlado por el guardameta David Ospina

2´ Colombia hace intentos pero sin claridad para llegar al arco de Pedro Gallese

1´ Controla el balón la selección peruana y colombia espera para contragolpear

18:33 Arranca Perú vs Colombia con dos minutos de retraso.

18:32 Gol de Ecuador y aún no arranca Perú vs Colombia en este momento clasifican Perú en repechaje, Chile y Colombia

18:31 ARRANCAN LOS PARTIDOS Brasil vs Chile, Ecuador vs Argentina y Paraguay vs Venezuela

18:30 Terminan los actos protocolarios

18:27 Actos Protocolarios

18:26 Sean bienvenidos a la cobertura online de Vavel.com del juego Perú vs Colombia y en simultaneo les informaremos de las incidencias de los demás compromisos

18:23 Faltan 7 minutos para el partido y ya están a punto de salir los seleccionados a la cancha

Equipos PJ Pg Pe Pp Pts DG 1. Brasil 18 11 5 1 38 +27 2. Uruguay 18 8 4 5 28 +10 3. Chile: 18 8 2 7 26 +2 4. Colombia 18 7 5 5 26 +2 5. Perú: 18 7 4 6 25 +1 6. Argentina: 18 6 7 4 25 +1 7. Paraguay 18 7 3 7 24 -5 8. Ecuador 18 6 2 9 20 -1 9. Bolivia 18 2 4 11 14 -20 10. Venezuela 18 1 6 10 9 -17



18:12 A continuación lasí va la eliminatoria sudamericana a Rusia 2018 (Ver Arriba)

17:52 La formación de los locales, la selección de Perú: Gallese; Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, Flores y Guerrero.

17:44 Las novedades en la nómina titular son Edwin Cárdona va al banco debido a su bajo nivel en el encuentro anterior y no arrancará Yimi Chará como los analistas deportivos especulaban. Duvan Zapata tendrá su primer partido como titular

17:40 Alineación titular de la selección colombia ya confirmada: David Ospina; Davison Sánchez, Óscar Murillo, Santiago Arias, Frank Fabra; Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Juan Cuadrado, James Rodríguez; Radamel Falcao y Duván Zapata.

17:30 En la selección local hay un jugador que pone a peligrar los arcos rivales tanto en el Flamengo como en su país ese es Paolo Guerrero quien aunque no ha marcado tan seguido como otros delanteros es desequilibrante con su sagacidad en el área y olfato goleador que si se descuidan Davinson Sánchez y Óscar Murillo quien suena para la titular les puede rebasar para anotar.

17:20 Radamel Falcao nóminado recientemente al balón de oro galardón que entrega la revista France Football es uno de los llamados a liderar con sus goles la avanzada de Colombia rumbo a Rusia 2018 el delantero colombiano ha anotado 27 goles con la tricolor y en los últimos dos partidos ha anotado por eso es un factor clave en el 11 inicial del entrenador José Nestor Pékerman.

17:06 Los últimos 5 partidos de los incas han arrojado 4 victorias y un empate contrario a los colombianos que han conseguido 3 empates, 1 triunfo y 1 derrota por lo que pese a la ventaja de un punto de los hoy visitantes en la tabla deben refrendarlo ganando o logrando un empate ya que quien pierda dependera de resultado que podrían darse o no darse ya todo depende de los goles y el buen fútbol de todos los equipos.

17:00 Se acerca la hora del partido y los corazones de los hinchas de ambas selecciones palpitan a máximo ritmo.

16:56 Colombia perdío por última vez contra Perú en condición de local el 17 de noviembre de 2011 por 0-2 y la última vez que cayó en Lima fue el día 31 de marzo de 2004 en partido que se jugó en Lima por la quinta fecha de las eliminatorias al mundial de Alemania 2006.

16:50 La selección colombiana de fútbol arriba al Estadio Nacional de Lima

16:46 Así se jugarán los otros compromisos de la jornada 18 (Todos a las 18:30hrs )

Brasil vs Chile, Uruguay vs Bolivia, Ecuador vs Argentina y Vavel.com te informaremos cada que haya goles o novedades en estos partidos trascendentales tanto para peruanos y colombianos

16:34 El gobierno peruano autorizo jornada no laboral a los ciudadanos para que disfruten el juego y acudan masivamente al Estadio Nacional en Lima. Hay varios anillos de seguridad por este hecho la gente ya ha comenzado a llegar al escenario deportivo.

16:30 Faltan dos horas para el encuentro entre Perú y Colombia que podría darle la clasificación a ambos según los resultados que se den, pero quien derrote al otro evitará depender de terceros.

16.29 Bienvenidos a la retransmisión online del partido Perú vs Colombia por la fecha 18 de las eliminatorias a Rusia 2018.

El Estadio Nacional esta listo para el gran partido de Perú vs Colombia en vivo.

Colombia no contará con el defensor Cristian Zapata por acumulación de tarjetas amarillas, y su lugar lo tomaría Oscar Murillo

Perú tendrá a toda su nómina disponible para este partido

José Pékerman, técnico de Colombia, se refirió al proyecto peruano que ha dado frutos en estas eliminatorias: "Han pasado muchas cosas como que le dieron puntos a una selección, algo que no pasaba hace muchos años. Pero los cambios son buenos porque nos da la esperanza a todos de que todo puede cambiar".

Eliminatorias Rusia 2018 en vivo

No se ven en Lima desde 2012, por las Eliminatorias a Brasil 2014, donde vencieron los visitantes por 1-0.

La última vez que jugaron por Eliminatorias fue en la primera fecha de estas clasificatorias, con victoria colombiana en Barranquilla de 2-0.

Jugando en Lima se realizaron nueve partidos, ganando los locales una vez, cuatro los visitantes y cuatro empates.

En Eliminatorias fueron 20 encuentros, con tres victorias peruanas contra 12 de Colombia y cinco igualdades.

Perú vs Colombia en vivo se han enfrentado 54 veces en total, donde Colombia ganó 17, Perú 15 y empataron 22 veces.

Ver partido Perú vs Colombia en vivo

En su anterior partido, perdió contra Paraguay por 1-2 en Barranquilla

Colombia perdió una gran oportunidad la semana pasada de clasificar anticipadamente, pero ahora volverá a asegurar su lugar dependiendo de su desempeño en este complicado partido.

Su último partido fue empate sin goles ante Argentina en Buenos Aires

Perú no se enfrenta solamenta a un rival fuerte sino también a una historia de 36 años sin una cita orbital, algo que deberán vencer para poder romper esa larga racha y acceder a su primera Copa del Mundo en casi cuatro décadas.

Minuto a minuto del partido Perú vs Colombia en vivo

Esta tarde se terminarán una de las clasificatorias más emocionantes y de mayor suspenso en este camino a la Copa del Mundo, y tendrá un duelo de rivales directos que esperan mantenerse en el grupo de clasificados.

¡Buenas Tardes! Bienvenidos a la retransmisión en vivo online del partido Perú vs Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. Este juego se disputará en el Estadio Nacional de Lima.