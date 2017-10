José Pékerman: "Vamos a ser bendecidos o castigados por un resultado, los jugadores lo saben"

Foto: Jeshimy Quiñones

Esta tarde, la Selección Colombia afronta la decimoséptima fecha de las Eliminatorias sudamericanas con un objetivo claro: asegurar su lugar en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. De conseguir la victoria ante Paraguay, la tricolor, que actualmente se ubica tercera en la tabla, aseguraría (por lo menos) el doble partido de repechaje.

Ante este transcendental compromiso, José Pékerman se mostró mesurado, ya que para él "los tipos de partidos que se juegan en estas Eliminatorias son muy cerrados"; agregando que el conjunto guaraní ha tenido un buen rendimiento en condición de visitante.

Ricardo Marques (Brasil) será el encargo de impartir justicia en este duelo.

No obstante, el timonel a cargo del combinado cafetero no ocultó su felicidad por contar, después de varias fechas, con una nómina que se conoce y donde no hay jugadores lesionados. De esta manera, el experimentado DT zanjó las dudas por la condición de Juan Guillermo Cuadrado, de quien aseveró que tuvo un golpe en uno de los dedos del pie, pero está en óptimas condiciones para el partido de hoy.

"Colombia tiene jugadores que son muy importante, si nosotros encontramos los espacios para poder jugar, podemos hacerle daño a Paraguay", afirmó el técnico, de 68 años, añadiendo que su equipo debe tener la tranquilidad para generar esos espacios, pero que no puede caer en la pasividad.

Al ser interrogado por los hombres que conformarían el once inicial, el estratega argentino, como es habitual en sus conferencia de prensa, no desveló el equipo que saltaría al campo del Metropolitano, pero dijó que el cuerpo técnico quedó satisfecho con el rendimiento mostrado por la pareja de centrales (Cristian Zapata y Dávinson Sánchez) en el partido ante Brasil.

Por otro lado, Pékerman resaltó la unidad que ha tenido el plantel en estas Eliminatorias, pero dejó claro que la responsabilidad es todos, tanto en los triunfos como en las derrotas: "Yo no creo en eso de que cuando ganan, son los jugadores y cuando pierden, son los técnicos. Es muy fácil eso".

Con referencia al campo de juego, el estratega argentino sostuvo que le preocupada el estado de la gramilla, pues en la capital atlanticense ha llovido en los últimos días.